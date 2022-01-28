Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren infaz timinin kimlikleri belli oldu! İşte isim isim gözaltına alınanlar

35 BİN LİRA FARK İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde ifadesine başvurulan ve Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili olan Suphi M., gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'nın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi.