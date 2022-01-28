Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timinin kimlikleri belli oldu! İşte isim isim gözaltına alınanlar
İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timindeki şahısların kimlikleri belli oldu. İşte o isimler...
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde olayın kendilerine kod adı Drej olan 27 yaşındaki Ali Y. 'nin yeğeni olarak tanıtan infaz timi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Organize Polisi 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. O infaz timinin fotoğraflarına ulaştı işte infaz timi.
Önceki gün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, şoförü Murat Bilmez ise yaralandı.
35 BİN LİRA FARK İÇİN ÖLDÜRDÜLER
Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde ifadesine başvurulan ve Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili olan Suphi M., gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'nın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi.