Son dakika: Esenler'de aynı noktada iki kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Alkollü olduğu öğrenilen Y.T.'nin kullandığı 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte bulunan 4 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu-Otogar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.