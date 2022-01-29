Son dakika: Esenler'de aynı noktada iki kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Son dakika haberi... İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda aynı noktada meydana gelen iki kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kaza, saat 00.15 sıralarında TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'ndan Otogar istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi. Kazanın ardından 34 EOB 096 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.