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    • Yaşam
    • 30.01.2022 05:06
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    • 30.01.2022 05:06
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    Son dakika: Esenler'de aynı noktada iki kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

    Son dakika haberi... İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda gece yarısı ortalık karıştı. Art arda iki kazanın ardından 7 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında 4 kişi yaralandı.

    DHA
    Esenler’de aynı noktada iki kaza!

    Son dakika haberi... İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda aynı noktada meydana gelen iki kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Kaza, saat 00.15 sıralarında TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'ndan Otogar istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi. Kazanın ardından 34 EOB 096 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
        Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından minibüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



        TEM OTOYOLU-OTOGAR İSTİKAMETİ BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu-Otogar bağlantı yolunda trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi.

            Alkollü olduğu öğrenilen Y.T.'nin kullandığı 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte bulunan 4 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu-Otogar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

            Ön tarafta yaşanan kaza nedeniyle trafiğin durma noktasında olduğunu belirten kazazede Burhan Bingöl, "Burada kaza vardı, biz zaten gidemiyorduk. Araç burada ralli yapa yapa geldi ilk bana çarptı. Sonra ticari taksiye vurdu" dedi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı otoparka çekildi.

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