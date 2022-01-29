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    • Yaşam
    • 30.01.2022 01:16
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    • 30.01.2022 01:29
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    Eğlence mekanında kavga! Güvenlik 3 kişiyi vurdu

    Son dakika haberleri... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında kavga çıktı. Mekana girmek için zorluk çıkaran 3 kişi, kapıda duran güvenlik tarafından silahla vurularak yaralandı. İşte detaylar...

    Güvenlik dehşet saçtı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında çıkan silahlı kavgada güvenlik 3 kişiyi yaralandı.

    Olay, Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40) isimli 3 kişi mekana girmek istediği esnada kapıda duran güvenlik ile tartışmaya başladı.

    3 KİŞİYİ YARALAYIP KAYIPLARA KARIŞTI
    Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen şüpheli, silah ile 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı.

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

    Olay yeri polisi bölgede çalışma yaparken alkollü eğlence mekanında bulunanlar polis kontrolü sonrasında bölgeden gönderildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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