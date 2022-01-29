"Son vazifemizi yaptık" Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...

İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.