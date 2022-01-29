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Haberler Güncel "Son vazifemizi yaptık" Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...

"Son vazifemizi yaptık" Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Ece Erken'in "Kocamın katilleri bulun" diyerek yaptığı paylaşımların ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de duygusal bir paylaşım geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun." dedi.

29.01.2022 09:05 - Son Güncelleme: 29.01.2022 09:05
Son vazifemizi yaptık Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...

İstanbul Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da suikaste kurban giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na eski eşi Benan Kocadereli duygusal bir vedada bulundu.

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Son vazifemizi yaptık Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelenmişti. Cenazeye eski eş Benan Kocadereli de katılmıştı.

Son vazifemizi yaptık Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Son vazifemizi yaptık Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...

İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Son vazifemizi yaptık Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...

Benan Kocadereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun.

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