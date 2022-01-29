"Son vazifemizi yaptık" Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den yürek yakan paylaşım: Evlatlarımın babası...
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Ece Erken'in "Kocamın katilleri bulun" diyerek yaptığı paylaşımların ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de duygusal bir paylaşım geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun." dedi.
İstanbul Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da suikaste kurban giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na eski eşi Benan Kocadereli duygusal bir vedada bulundu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelenmişti. Cenazeye eski eş Benan Kocadereli de katılmıştı.
İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Benan Kocadereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun.