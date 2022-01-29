Ece Erken gözyaşlarını tutamadı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin konuştu: Keşke ben ölseydim... Bu iş planlı

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 ocak'ta Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Drek Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.
ECE ERKEN'DEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA
Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Ece Erken'den eşinin öldürülmesine ilişkin yeni açıklama geldi.
"Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum..." ifadelerini kullanan Erken, eşinin 65 bin lira için öldürülmediğini öne sürerek, "Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var." dedi. İşte Show TV'ye konuşan Ece Erken'in o açıklamaları:
"BENİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLER"
"O benim canım, hayat arkadaşımdı. İnanamıyorum, boş yere gitti" diye konuştu. Konuşurken hıçkırıklara boğulan ünlü sunucu, "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı"