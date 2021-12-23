İşte bu yıl hafızalara kazınan olaylar! Türkiye'de 2021 böyle geçti...

OCAK
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesi ve aşının ilk dozunun uygulanmasına aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde başlanması, ocak ayının önemli olayları arasında yer aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde 128 kişide Kovid-19'un İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak eylem başlatırken protestocuların Kabe fotoğrafını yere sermesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açtı.
ŞUBAT
Yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için harekete geçeceklerini açıkladığı Şubat ayında, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlar, gündemin öne çıkan başlıkları oldu.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti.
MART
Kovid-19 ile mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilen mart ayında yerli aşı çalışmaları hız kazandı, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşı adayının Faz-2 çalışmasının ikinci dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı.