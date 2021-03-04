Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.
Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.
Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.
ŞEHİT SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
GENEL MAKSATA HİZMET EDİYOR
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında elim kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırıma uğrayan Cougar tipi helikopterden bahseden Tokmakoğlu, bu helikopterlerin daha çok genel maksata hizmet ettiğini ve nakliye görevlerinde kullanıldığını söyledi.