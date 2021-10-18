Son dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti

Son dakika haberi... BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
BAYKAR Savunma'nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin."
CENAZE NAMAZI YARIN
Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacağı açıklandı.
ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?
1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.
1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.