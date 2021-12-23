Son dakika: Adana'da gece yarısı film gibi operasyon! Babasının arabasını çalıp polislerden kaçtı

Yılmaz D., babasının otomobilini çalmadığını ancak neden çalıntı ihbarında bulunduğunu da bilmediğini belirtti. Yılmaz D. ve 2 arkadaşı gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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