Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'a veda!

"HER YERE METRO HER YERDE METRO"

Topbaş döneminde "Her yere metro her yerde metro" sloganıyla onlarca kilometrelik metro hattı hizmete alınarak İstanbul'un toplu ulaşım ağı genişletildi.

Kadir Topbaş zamanında, 2014'te M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı (genişletme), 2013'te M1B Yenikapı-Kirazlı, 2014'te M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu (genişletme), 2010'da M2 Sanayi Mahallesi-Seyrantepe, 2013'te M3 Kirazlı-Başakşehir, 2013'te M3 İkitelli Sanayi-Olimpiyat Stadı, 2012'de M4 Kadıköy-Tavşantepe, 2015'te M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi, 2017'de M5 Üsküdar-Çekmeköy hatları genişletildi ve hizmete açıldı.

Bugün projesi devam eden bazı metro çalışmaları ise Topbaş döneminde planlanan ve temeli atılan yatırımlar olarak öne çıkıyor.

Topbaş, 2007'de metrobüs projesini hayata geçirerek İstanbul'da çok uzun bir aks üzerinde hızlı toplu ulaşım sistemini hayata geçirdi.

2013'te Pakistan metropol kenti Lahor için metrobüs projesini hazırlayarak hayata geçirdi.

Birçok önemli yol ve kavşağın yanı sıra 2010'da Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli ve Dolmabahçe-Bomonti tünelleri, 2012'de Sarıyer-Çayırbaşı Tünelini hizmete açan Topbaş, görev yaptığı yıllarda İstanbul'a birçok spor tesisi, kültür merkezi, parklar kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Topbaş döneminde birçok tarihi eserin restorasyon ve bakımını üstlenerek ayakta kalmasını sağladı.

Şehrin yeşil ve rekreasyon alanlarını artıran Topbaş, İstanbul'un simgesi olan ve yüzyıllarca şehirden uzak kalan laleyi yeniden şehrin sembolleri arasına soktu.

Topbaş, 22 Eylül 2017'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle 16 Kasım 2020'de hastaneye kaldırılan Topbaş, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, Kübra, Hüseyin ve Mustafa Ömer isimli üç çocuk babasıdır.