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    • 14.12.2021 01:24
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    • 14.12.2021 01:52
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    Şuursuza bakın! Abdullah Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal: "İstanbul da bizim için Kürdistan’dır"

    Bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın hendekçi yeğeni Ömer Öcalan bölücülükte zirve yaptı. HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nden konuşan küçük bölücü, "Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul’dur. İstanbul da bizim için Kürdistan’dır" ifadelerini kullandı. HDP'li Öcalan'ın alçak açıklamalarına toplum nezdinde sert tepki gösterildi.

    Hendekçi Öcalan’dan skandal ’İstanbul’ sözleri

    HDP'nin İstanbul İl Kongresi dün terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarıyla gerçekleşti.



    Toplantıda konuşan terörist başının yeğeni olan HDP vekili Ömer Öcalan, skandal açıklamalarda bulundu.



    "İstanbul'da yürütülecek çalışmalarla daha fazla Kürt ve Kürdistan havası olacak."     diyen Öcalan, "Her zaman söylüyoruz; Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için Kürdistan'dır." ifadesini kullandı.



    İTTİFAKTA YENİ KRİZİN PERDESİ ARALANDI
    Bebek katili Abdullah Öcalan'ın hendekçi yeğeni Ömer Öcalan'ın bölücülükte zirve yaparak "İstanbul da bizim için Kürdistan'dır" sözleri ittifakta yeni bir krizin perdesini de araladı.
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    Haberler Güncel Şuursuza bakın! Abdullah Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal: "İstanbul da bizim için Kürdistan’dır"
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