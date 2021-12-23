Omicron varyantı dünyaya yayılıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Omicron hakkında dikkat çeken araştırma
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele devam ederken Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı ülkeleri alarma geçirdi. Birçok ülkeye bulaşan Omicron varyantı Türkiye'de de görüldü. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yakın zamanda dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz" dedi. Öte yandan yapılan son araştırmada Omicron varyantına yakalanan kişilerin hastaneye kaldırılma oranının az olduğu açıklandı. Peki Omicron varyantı nedeniyle yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...
23.12.2021 09:40
- Son Güncelleme: 23.12.2021 09:45
Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye'de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor.