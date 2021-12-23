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Omicron varyantı dünyaya yayılıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Omicron hakkında dikkat çeken araştırma

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele devam ederken Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı ülkeleri alarma geçirdi. Birçok ülkeye bulaşan Omicron varyantı Türkiye'de de görüldü. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yakın zamanda dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz" dedi. Öte yandan yapılan son araştırmada Omicron varyantına yakalanan kişilerin hastaneye kaldırılma oranının az olduğu açıklandı. Peki Omicron varyantı nedeniyle yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...

23.12.2021 09:40 - Son Güncelleme: 23.12.2021 09:45
Omicron varyantı dünyaya yayılıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Omicron hakkında dikkat çeken araştırma

Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye'de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor.

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Omicron varyantı dünyaya yayılıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Omicron hakkında dikkat çeken araştırma

Bu artışın iyi yönetilmesi için çalışma yapılıyor. Ocak ayında yeni koronavirüs tedbirlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Omicron varyantı dünyaya yayılıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Omicron hakkında dikkat çeken araştırma

EKSİK AŞILAR TAMAMLANSIN
Hürriyet'te yer alan habere göre, Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, 3. doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor.

Omicron varyantı dünyaya yayılıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Omicron hakkında dikkat çeken araştırma

3. doz aşının yüzde 80 koruyuculuğu anımsatılıyor. Önlem adına yapılacak en değerli adımın herkesin aşıyla bağışıklığını oluşturmak olduğu belirtiliyor.

Omicron varyantı dünyaya yayılıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Omicron hakkında dikkat çeken araştırma

Verilere göre yaklaşık 25 milyon kişi eksik aşılı. 18 yaş üstünde 7 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı.

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