Doları avroyu satan satana! Döviz bürolarında hareketlilik

Başkan Erdoğan'ın milleti için uğraştığını dile getiren Çelebi, "Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bir şeyler yapacağız. Çağrılara kulak verip geldik buraya. Bir de böyle deneyelim, bakalım. TL'nin değer kazanması için uğraşıyoruz. Biz ufak bir esnaf olarak bunu yapabiliyorsak büyüklerin daha çok yapması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Beyazıt'ta ayakkabı imalatı yapan ve yurt dışından malzeme alabilmek için 50 bin lira değerinde döviz almak zorunda kaldığını ifade eden Ömer Faruk Oğrak ise "Yurt dışından malım gelecek, onun için mecburiyetten aldım" dedi.