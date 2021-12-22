Doları avroyu satan satana! Döviz bürolarında hareketlilik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra açıkladığı, kurdaki dalgalanmayı durduran finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerin ardından Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında hareketlilik devam ediyor.
Piyasa güne satış ağırlıklı başlarken, ellerindeki dolar ve avroyu bozdurmak için Kapalıçarşı ve Tahtakale'ye gelen vatandaşlar, zaman zaman döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu.
Kapalıçarşı'da 15 yıldır kuyumculuk yapan Mustafa Yıldız doların düşmesiyle çaşıda yoğunluk yaşandığını söyledi.
Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının piyasaya olumlu yansıdığını dile getiren Yıldız, durumun daha da iyiye gideceğine inandığını dile getirdi.
Beklentinin daha çok doların düşeceği yönünde olduğunu ifade eden esnaf Yıldız, "Şu an dolar bozduranlar var. Piyasalar aşağı indiği için herkes bozdurma yönünde devam ediyor." dedi.
"DEVLETİMİZ 'BOZDURUN, YATIRIN BANKAYA' DEDİ. BİZ DE YATIRACAĞIZ"
Dolar ve avro bozdurmaya gelen Selçuk Çelebi de "İhtiyaçtan değil, devletimin dediği gibi bankaya yatıracağız, TL'ye yatıracağız. Şu anda bir zararım yok, yatırım yapmıştık, önceden vardı. İniyordu çıkıyordu, bizlik bir şey yok. Devletimiz 'bozdurun, yatırın bankaya' dedi. Biz de yatıracağız." diye konuştu.