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UEFA'dan Sala için saygı duruşu

12.02.2019 12:56

Bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.


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