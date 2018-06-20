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Türk askeri Münbiç'te!.. İşte ilk görüntüler

18 Haziran 2018, Pazartesi

Yerel kaynaklar, ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türk askerinin Münbiç'in dış mahallerine girdiğini aktardı. Türk konvoyuna ABD helikopterlerinin eşlik ettiği de gelen bilgiler arasında. İşte bölgeden gelen ilk görünütler...

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