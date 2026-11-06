Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 13:04

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın zanlısı Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ilk 3 kişiyi biçerdöver alışverişinden doğan borç anlaşmazlığı nedeniyle, sonraki 5 kişiyi ise kaçış sırasında araçlarını almak amacıyla öldürdüğünü itiraf etti.

Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre olayın geçmişi, Özdemir'in geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin euro karşılığında bir biçerdöver satın almasıyla başladı. Bu araçla Manisa ve İzmir bölgelerinde hasat işine çıkan Özdemir, makinenin tarlada aniden yanarak kullanılamaz hale gelmesi üzerine satıcı Uzel ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta yeniden iletişime geçen taraflardan Ahmet Uzel, kalan 11 bin euronun ödenmesini talep etti. Borcunun yalnızca 4 bin euro olduğunu öne süren Özdemir ile Uzel arasında telefonda küfürlü ve tehdit içerikli bir tartışma yaşandı.

Hesaplaşma amacıyla Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a çağıran Özdemir, Uzel'in yanına Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente gelmesi üzerine Ayazini köyü çıkışında buluştu. Çıkan sözlü münakaşanın büyümesi üzerine yanındaki pompalı tüfeğe sarılan zanlı, 3 kişiye ateş ederek öldürdü.

Bu cinayetlerin ardından Özdemir'in, olay yerinden kaçarken güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri araçlarını almak amacıyla hedef aldığı öne sürüldü. Kaçış yolunda karşısına çıkan 5 kişiyi daha öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan zanlıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.