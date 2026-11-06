Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 13:08 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 13:16

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada Erkan Bayraktar'ın kullandığı otomobil, yola çıkmak isteyen tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan 53 yaşındaki Bayraktar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atkaracalar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erkan Bayraktar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.