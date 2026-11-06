Çankırı'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü Erkan Bayraktar hayatını kaybetti
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin, yola çıkmak isteyen tıra arkadan çarpması sonucu 53 yaşındaki sürücü Erkan Bayraktar hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada Erkan Bayraktar'ın kullandığı otomobil, yola çıkmak isteyen tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan 53 yaşındaki Bayraktar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atkaracalar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erkan Bayraktar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber