Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı

Tayvan'da Cheng Jhia-wen isimli öğretim görevlisi, derste çekilen fotoğrafları sayesinde internette fenomen haline geldi. Chien Hsin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 28 yaşındaki Cheng Jhia-wen, o zamandan beri 'Tayvan'ın en çekici öğretmeni' olarak tanınıyor.
Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı16.02.2019 13:40
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