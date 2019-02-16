Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı 16.02.2019 13:40

Tayvan'da Cheng Jhia-wen isimli öğretim görevlisi, derste çekilen fotoğrafları sayesinde internette fenomen haline geldi. Chien Hsin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 28 yaşındaki Cheng Jhia-wen, o zamandan beri 'Tayvan'ın en çekici öğretmeni' olarak tanınıyor.