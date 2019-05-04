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Samur Almanlara rakip oldu! "Yapamazsınız" diyorlardı....

04.05.2019 15:52

Türk savunma sanayisinin yurt dışına ihraç ettiği ürünlere bir yenisi eklenmeye hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) başarıyla hizmet veren Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, önemli bir ihracat başarısı için gün sayıyor.


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