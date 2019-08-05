Fransa'nın Monaco kulübünde forma giyen Radamel Falcao ile transfer görüşmelerini sürdüren Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, “Şu anda konuşmam doğru olmaz, aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Transfer için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olur.” dedi.
Radamel Falcao Galatasaray'a geliyor mu? Ahmet Bulut açıkladı...05.08.2019 00:07
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