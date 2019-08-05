Haberler Web TV Radamel Falcao Galatasaray'a geliyor mu? Ahmet Bulut açıkladı...

Radamel Falcao Galatasaray'a geliyor mu? Ahmet Bulut açıkladı...

05.08.2019 00:07

Fransa'nın Monaco kulübünde forma giyen Radamel Falcao ile transfer görüşmelerini sürdüren Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, “Şu anda konuşmam doğru olmaz, aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Transfer için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olur.” dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları