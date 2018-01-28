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'nın uyuşturucu merkezi Afrin ve Kandil

27 Ocak 2018, Cumartesi
Suriye'nin Afrin kentindeki / unsurlarına karşı başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile PKK'nın ana gelir kaynağı olan uyuşturucuya da büyük darbe vuruldu.
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