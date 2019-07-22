Ortakların kavgası! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamasına İYİ Partili Ümit Özdağ'dan tepki 22.07.2019 23:14

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir skandala daha imza attı. Katancıoğlu, Paris'te öldürülen PKK'lı teröristleri savunarak "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa'nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" şeklindeki açıklamasıyla teröre alenen destek verdiğini ortaya koydu. PKK destekçisi CHP ile ittifak kuran İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili Ümit Özdağ da bu açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğenen bir Belediye Başkanına açıkça destek veren İYİ Partili ismin bir anda duyduğu bu rahatsızlık ise 'ortaklık bozuluyor mu' sorusunu akıllara getirdi.

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla ortakları CHP'nin başkanını eleştiri yağmuruna tuttu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamayla terör destekçisi olduğunu alenen ortaya koydu.

Kaftancıoğlu Paris'te öldürülen PKK'lı teröristleri savunarak "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa'nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" skandal bir açıklamaya imza attı.

CHP ile yerel seçimlerde de ittifak kuran İyi Parti'nin İstanbul milletvekili Ümit Özdağ da, "Kaftancıoğlu Erbil'de şehit edilen diplomatlarımız için üzüntülerini bildirdi mi bilmiyorum ama ben Paris'te terörist şeflerinin infaz edilmesini çok doğru buldum. Her terör şefi ensesinde Türk devletinin namlusunu hissetmeli.Terörü terörize etmeliyiz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğenen bir Belediye Başkanına açıkça destek veren İYİ Partili ismin bir anda duyduğu bu rahatsızlık ise akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu. İnfaz edilen teröristleri savunan Kaftancıoğlu'na karşı bu çıkışı ortaklık bozuluyor mu yorumunu yaptırttı.

PKK ile iş tutan CHP'nin yanında yer alan İYİ Parti'de ise çatırdamalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda CHP ile yerel seçimlerde de ittifak kuran İyi Parti'nin tepe yönetimi birbirini suçladı. Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Meral Akşener'i CHP'ye fazla taviz vermekle suçlarken, Akşener cephesi ise bir grubun ekipçilik yaptığını savunmuştu.