Göçmen kaçakçılarına "KALKAN-21" darbesi! Muğla ve Adana’da operasyon... 12 kişi tutuklandı

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Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.



Yakalanan 16 organizatörden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen kaçakçılarına "KALKAN-21" darbesi!

Bakan Yerlikaya konuya ilişkin "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.







İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı; İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Muğla ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen "KALKAN-21" operasyonlarında 1️⃣6️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı❗️

Organizatörlerden;

📌1️⃣2️⃣'si tutuklandı.

📌4️⃣'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz❗️ ⚠️Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; MUĞLA:

❌Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda;

📌5️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

📌3️⃣'ü tutuklandı.

📌2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi.