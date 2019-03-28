Haberler Web TV Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...

Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...

28.03.2019 14:52

Banu Parlak, Instagram hesabından ateş püskürdü. Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı. Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı. Banu Parlak kimdir?


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları