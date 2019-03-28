Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan... 28.03.2019 14:52

Banu Parlak, Instagram hesabından ateş püskürdü. Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı. Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı. Banu Parlak kimdir?