Müge Anlı sunduğu Güven Bana 1. bölüm izle! (27 Haziran) 27.06.2019 18:45

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı yeni programı Güven Bana ile izleyici karşısına çıktı. 1 milyon TL para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz? Yoksa yarı yolda bırakır mısınız? Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı Güven Bana 1. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de...