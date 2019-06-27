Haberler Web TV Müge Anlı sunduğu Güven Bana 1. bölüm izle! (27 Haziran)

Müge Anlı sunduğu Güven Bana 1. bölüm izle! (27 Haziran)

27.06.2019 18:45

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı yeni programı Güven Bana ile izleyici karşısına çıktı. 1 milyon TL para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz? Yoksa yarı yolda bırakır mısınız? Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı Güven Bana 1. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları