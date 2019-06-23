Müge Anlı sezon finalinde gerçeği paylaştı! İşte Müge Anlı'nın oğlum dediği Mert Efe Anlı... 23.06.2019 10:56

Müge Anlı sezon finali ile geçtiğimiz Cuma günü ekranlara kısa bir ara verdi. Yeni yarışmasıyla yaz aylarında da izleyici karşısına çıkacak olan Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finalinde ekip arkadaşlarını tanıtırken bahsettiği Mert Efe Anlı ismi ile dikkat çekti. Türkiye'nin en güvenilir kadını ünvanına sahip olan başarılı sunucu Müge Anlı'nın, "Adını Efe diye söyleme, onun adını ben koydum... Bütün hastanede bizimki güzel sizinki çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim." şeklinde tanıttığı kişi kim? Mert Efe Anlı'nın, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı'nın nın kardeşi olup olmadığı merak konusu oldu. İşte Müge Anlı sezon finalinde yaşananlar...