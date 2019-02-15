Müge Anlı canlı yayında Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eşinin itirafını açıkladı! İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu 15.02.2019 10:59

Müge Anlı canlı yayında yapılan itirafı açıkladı. Afyonkarahisar’da yaşayan Abdullah Gazi Akbıyık, 18 Ocak günü kayboldu. Dini nikahlı birlikte olduğu Kıymet Albayrak, kaybolmasından 10 gün sonra polise başvurdu. Akbıyık’ın ortaya çıkmaması üzerine, kardeşleri Müge Anlı’nın programına konuk oldu. 52 yaşındaki adamın kaybının arkasında eşi Kıymet Albayrak’ın olduğunu ileri sürdüler. Müge Anlı'nın Kıymet Albayrak'ı stüdyoya davet etmesiyle canlı yayından sonra gelen itiraf içler acısıydı.