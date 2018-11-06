Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor. Partinin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti üyelerinin yaptığı açıklamalar CHP zihniyetini gözler önüne seren nitelikte. İşte Kılıçdaroğlu ve ekibinin yaptığı skandal açıklamalardan bazıları...
Millet düşmanı CHP!06 Kasım 2018, Salı
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