İşte Emre Mor'un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin detayları 10.07.2019 11:03

Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir gizlice yürütülen transfer operasyonu sonra genç yıldızın Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve bu doğrultuda kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim de Emre Mor transferine onay verdi. Emre Mor transferindeki detaylar da ortaya çıktı. İşte Emre Mor'un transferinin perde arkası...

Fatih Terim'in onay vermesiyle genç futbolcuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekibin bu transfer için Celta Vigo ile yaptığı anlaşma dikkat çekti.

İşte Emre Mor transferinde yaşanan süreç ve Galatasaray ile Celta Vigo arasında yapılan o anlaşmanın detayları...

Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz yıl da Galatasaray'a gelmek isteyen Emre'nin transferine İstanbul'daki görüşme sonrasına onay verdi.

Celta Vigo'da istediği çıkışı yakalayamayan ve kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a gelmek istediğini iletti.

Kendisini Milli Takım'a kazandıran Terim ile çalışmak istediğini ileten Emre, kararlı tavrı üzerine, İstanbul'a davet edildi.

İstanbul'da gerçekleşen bire bir görüşmede Emre, Terim'in yönetiminde sadece futbola odaklanacağını belirtti. Terim de, 22 yaşındaki oyuncunun kararlı tavrı üzerine bu kez "Tamam" dedi.

İstanbul'da gerçekleşen bire bir görüşmede Emre, Terim'in yönetiminde sadece futbola odaklanacağını belirtti. Terim de, 22 yaşındaki oyuncunun kararlı tavrı üzerine bu kez "Tamam" dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, 2 yıllık kontrat yapacağı Emre Mor için bonservis ödenmeyecek.

Buna karşın Galatasaray, Emre'nin bir sonraki satışından İspanyol ekibi Celta Vigo'ya yüzde 50 pay verecek.

Kanat oyuncusunun, Celta Vigo Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Emre Mor, daha önce sık sık Türk takımlarının gündemine gelmişti.