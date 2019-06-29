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G20 Liderler Zirvesi küresel dengeyi nasıl etkileyecek?

29.06.2019 01:00

Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesi dünya liderlerini ağırlıyor. Doğu Akdeniz'den, S-400 ve F-35 meselelerine, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimden, ticaret savaşlarına kadar birçok konunun liderlerce gündeme geleceği bu kritik zirvede Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin oynadığı rol de bir hayli mühim... İşte Osaka’daki G20 görüşmelerinin önemini anlatan analiz haber…


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