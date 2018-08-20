FETÖ'nün azılı militanlarından Kerim Balcı'dan skandal bir açıklama geldi. 15 Temmuz gecesi vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" çağrısı yapan darbeci askerlere methiyeler düzen Balcı takiyye yaparak şimdi de "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur (!) duyuyorum" dedi.
FETÖ'cü Kerim Balcı'dan takiyyenin kralı!20 Ağustos 2018, Pazartesi
- FETÖ'cü Kerim Balcı'dan takiyyenin kralı!
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