Haberler Web TV Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi

Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi

08 Şubat 2019, Cuma

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önceki gün vefat eden babası Talat Terim'i, Adana'da toprağa verdi. Fatih Terim'in babasının cenazesine spor camiasından pek çok isim katıldı. Gelemeyenlerden bazıları sosyal medyadan taziyelerini iletti. Fakat Terim'in babasının cenazesinde gözler bazı isimleri aradı. Tecrübeli teknik adamın yetiştirdiği eski öğrencileri Terim'i yalnız bıraktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları