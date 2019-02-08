Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önceki gün vefat eden babası Talat Terim'i, Adana'da toprağa verdi. Fatih Terim'in babasının cenazesine spor camiasından pek çok isim katıldı. Gelemeyenlerden bazıları sosyal medyadan taziyelerini iletti. Fakat Terim'in babasının cenazesinde gözler bazı isimleri aradı. Tecrübeli teknik adamın yetiştirdiği eski öğrencileri Terim'i yalnız bıraktı.
Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi08 Şubat 2019, Cuma
- Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi
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