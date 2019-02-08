Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi 08 Şubat 2019, Cuma

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önceki gün vefat eden babası Talat Terim'i, Adana'da toprağa verdi. Fatih Terim'in babasının cenazesine spor camiasından pek çok isim katıldı. Gelemeyenlerden bazıları sosyal medyadan taziyelerini iletti. Fakat Terim'in babasının cenazesinde gözler bazı isimleri aradı. Tecrübeli teknik adamın yetiştirdiği eski öğrencileri Terim'i yalnız bıraktı.