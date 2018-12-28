Ekrem İmamoğlu'nun yalan vaadini eski çalışanları ortaya çıkardı 28 Aralık 2018, Cuma

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başka adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun yalanı deşifre oldu. İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" dedi. Bakın İmamoğlu'nun bu vaadine sebepsiz yere işten çıkardığı eski çalışanları nasıl yanıt verdi.