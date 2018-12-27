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  • 27.12.2018 16:35
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 18:11

, adayı 'nu Başkan Erdoğan'ın miting görüntüsüyle tanıttı

'nin adayı ’nun aday tanıtım toplantısına Başkan Erdoğan damgasını vurdu. Türk bayraklı CHP mitingi fotoğrafı bulamayan İmamoğlu, arka planda 'nin mitinginden bir kare gösterdi. Fotoğrafta, kafasına bandanası takan kadın da dikkatlerden kaçmadı.

Günün fıkrası! Tabii ki CHP...

Haliç'te düzenlenen törenle lideri tarafından adaylığı ilan edilen 'nun tanıtım toplantısına 'nin miting fotoğrafları damga vurdu. İmamoğlu'nun konuştuğu sırada arkaya yansıtılan fotoğraflarda, başlarında '' yazan bandanalı vatandaşlar dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİTİNG FOTOĞRAFINI KULLANDILAR
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun hem yerel seçimler hem de İstanbul üzerine açıklamalara bulunduğu tören sırasında farklı görüntü ve fotoğraflar yansıtıldı. Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada ekranda olan bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

Ellerinde Türk bayrağı olan çok büyük bir kalabalığın ekrana gelen görüntüsünün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen bir AK Parti mitinginden alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğraf biraz yaklaştırıldığında, bazı vatandaşların kafalarına taktığı bandanalarda 'Recep Tayyip Erdoğan' yazdığı görüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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