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  • 22.12.2018 23:19
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 23:29

'li 'nun ben de Cuma'ya gidiyorum paylaşımı

'nin Başkan adayı , adaylığının açıklanmasının ardından hesabından annesiyle ilgili paylaştığı videosunu sosyal medyada eleştiren vatandaşlar, "Tıpkı gibi sırada cuma ve dua pozları var" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu geçtiğimiz gün de Cuma namazı çıkışı sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.



CHP'nin Cumhubaşkanı adayı İnce gibi sosyal medya hesabından önce annesiyle ilgili video paylaşan İmamoğlu geçtiğimiz gün de Cuma namazı çıkışından bir fotoğraf paylaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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