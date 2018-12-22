CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından annesiyle ilgili paylaştığı videosunu sosyal medyada eleştiren vatandaşlar, "Tıpkı Muharrem İnce gibi sırada cuma ve dua pozları var" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu geçtiğimiz gün de Cuma namazı çıkışı sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
CHP'nin Cumhubaşkanı adayı İnce gibi sosyal medya hesabından önce annesiyle ilgili video paylaşan İmamoğlu geçtiğimiz gün de Cuma namazı çıkışından bir fotoğraf paylaştı.
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