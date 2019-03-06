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Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

06.03.2019 10:02

Ankara polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne şafak vakti operasyon başlatıldı. İl merkezi ve 18 ilçede 241 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 500 ekip ve 3 bin 500 polisle 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.


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