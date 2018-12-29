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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

29 Aralık 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Binali Yıldırım'ın başkan adaylığı hazırlanan bir klip ile açıklandı. Klibi izleyen Yıldırım gözyaşlarına engel olamadı. İşte o anlar...


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