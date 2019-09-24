AK Parti ile IMF'li günler nasıl tarihe karıştı? CHP ve İYİ Parti, IMF ile ne görüştü? Muhalefet neden IMF'li günleri istiyor? 24.09.2019 15:29

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF)'ye borcunu sıfırlamasının ardından 6 yıl geçti. AK Parti'nin iktidara gelmesi ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla IMF'nin acı reçeteleri de tarihin tozlu sayfalarında ki yerini aldı. Ancak son dönemde Türkiye'yi IMF kapısında tekrardan görmek isteyenler var ve onlar tekrar harekete geçti. Her seferinde Türkiye'nin ekonomisinin kötü gittiğini söyleyen ve hükümetin 'IMF ile görüştüğünü' iddia eden CHP ve İYİ Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıda CHP ve İYİ Parti yöneticileri IMF ile ne görüştü? Türkiye tekrar küresel sömürü araçlarına teslim edilmek mi isteniyor? 2002'de iktidara gelen AK Parti hükümeti Türkiye'yi IMF belasından kurtarmak için neler yapmıştı? İşte o yılları hatırlayacağımız ANALİZ videomuz...