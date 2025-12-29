İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'nın İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir hücre evine düzenlenen şafak operasyonunun detaylarını paylaştı. Saat 02.00 sularında başlayan Yalova DEAŞ operasyonu sırasında, teröristlerin kahraman polislerimize uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu Yalova'da çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3 polis memurumuz şehadete yürürken, 8 polis ve 1 bekçimiz yaralandı.

Operasyonda Kadın ve Çocuk Hassasiyeti

Bakan Yerlikaya, operasyonun içeride bulunan siviller nedeniyle büyük bir titizlikle yönetildiğini belirtti. Teröristlerin bulunduğu evdeki 5 kadın ve 6 çocuk, güvenlik güçlerince sağ olarak tahliye edildi. Sivillerin güvenliği sağlandıktan sonra yoğunlaşan çatışmada, saldırıyı gerçekleştiren ve Türk vatandaşı oldukları açıklanan 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonun saat 09.40 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Yalova Sulh Ceza Hakimliğinden Yayın Yasağı

Olayın ardından RTÜK, Yalova Sulh Ceza Hakimliği tarafından operasyonla ilgili geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kamu güvenliğini korumak ve operasyonel gizliliği muhafaza etmek adına, resmi makamlarca yapılacak bilgilendirmeler dışındaki paylaşımlara son verilmesi gerektiği vurgulandı. Medya kuruluşlarına "sorumlu yayıncılık" anlayışıyla hareket etmeleri yönünde çağrı yapıldı.

DMM'den Dezenformasyon Uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Yalova çatışma haberlerine ilişkin yayılan bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyardı. Kamuoyunu kasten yanıltmaya yönelik doğrulanmamış paylaşımların tespit edildiği ifade edilerek, "Resmi makamların açıklamalarını dikkate alın, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmeyin" denildi.