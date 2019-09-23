Millet İttifakını oluşturan partilerden CHP ve İyi Partili isimlerin Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıya CHP'yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Parti'yi temsilen ise Durmuş Yılmaz katıldı.

İMF heyetinde ise şu isimler yer aldı;

Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist).

İLK KEZ İKİ PARTİYLE ANI ANDA GÖRÜŞTÜLER

IMF, kuruluş anlaşmasına göre üye ülkelerin ekonomik gelişmelerini "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde yılda bir kez gözden geçiriyor. Fon uzmanları, kamu kuruluşlarının dışında iş dünyası, sendikalar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra muhalefet partileriyle de görüşmeler yapılıyor. IMF muhalefet partilerinin temsilcileriyle önceki yıllarda da tek tek görüşmeler yaptı. Ancak bu sene ilk kez iki partiyle aynı anda görüştü.

CHP adına parti sözcüsü Faik Öztrak'ın katıldığı toplantıda İyi Parti'yi Durmuş Yılmaz temsil etti. İyi Parti'den Ekonomi Politikaları Başkanı Mustafa Cihan Paçacı yerine partide herhangi bir görevi bulunmayan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın katılması dikkat çekti. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın da bulunduğu toplantının katılımcılarıyla Ağustos 2018'de IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kelmanson görüştü. IMF heyeti 4. Madde görüşmeleri kapsamındaki programı önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildiriliyor. Fakat Hilton Oteli'nde yapılan görüşmenin, heyetin programında olmadığı da öğrenildi.

BASINA DUYURMAYA GEREK GÖRMEDİK

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, IMF'nin "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde toplantının yapıldığını ifade etti. IMF'nin bu çalışma kapsamında sadece hükümetle değil muhalefetle de görüştüğünü söyleyen Öztrak, toplantıda muhalefetten sadece kendisinin ve Durmuş Yılmaz'ın olduğunu belirtti. Öztrak "Keşke meclisteki diğer muhalefet partilerini de davet etseler" dedi. Öztrak'a toplantının içeriği ile ilgili de "Fikirlerimizi aldılar" dedi. "Neden basına duyurulmadı" sorumuz üzerine ise buna gerek görmediklerini ifade etti, "Hükümet de görüşüyor ama her görüşmesini bildirmiyor" şeklinde konuştu.

DURMUŞ YILMAZ SİNİRLENDİ

Aydınlık'ın haberine göre gizli buluşmada İyi Parti'yi temsil eden Durmuş Yılmaz görüşmenin sorulması üzerine sinirlendi ve bağırarak "Nereden çıkardınız bu haberi? Benim neyde görüşmem varmış? Haberi yaptınız daha sorulacak soru yok. Bunlar rutin işler" dedi.

İyi Parti'de Ekonomi Politikaları Başkanı Mustafa Cihan Paçacı yerine neden kendisinin katıldığını ve partinin bilgisi olup olmadığı sorulan Yılmaz "Onu gidin partiye sorun bana sormayın" şeklinde cevap verdi.

DURMUŞ BEY'İ TANIRLAR ESKİ DOSTLUKLARI VARDIR

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Mustafa Cihan Paçacı da görüşmeden haberi olduğunu belirterek "Durmuş Bey bana daha önce bilgi verdi, böyle böyle bir toplantı olacağını. Ama IMF, nedir onlar bilmiyorum yani" dedi. Durmuş Yılmaz ile daha önceden şahsi dostlukları olduğu için teklifin Yılmaz'a gelmiş olabileceğini ifade eden Paçacı, şunları söyledi: "Katılmasının faydalı olacağını söyledim. Durmuş Bey'i tanırlar eski dostlukları vardır. O açıdan onlar Durmuş Beyle temas kurmuşlardır. Durmuş Bey, bizim ekonomi politikalarımızda çok saygın bir isim. Türkiye açısından da öyle. Türkiye'nin bu insana sahip çıkması lazım. Katılmasının faydalı olacağını söyledim. Herhangi bir problem yok."

"HANGİ AMAÇLA ÇAĞIRDILAR BİLMİYORUM"

Durmuş Yılmaz'ın parti adına mı bireysel mi katıldığı sorulan Paçacı, şöyle cevap verdi: "Valla onu tam olarak bilmiyorum. Parti adına veya kendi adına tam emin değilim. Ama kendisine öyle bir davet geldiğini, katılma durumunu sordu. Ben de 'katılabilirsiniz' dedim. CHP ve İyi Parti orasından emin değilim. Ama partimizin milletvekilidir. Onlar hangi amaçla çağırdılar onu bilmiyorum. Muhalefet partilerinin ekonomiye bakışını mı öğrenmek istedikler, yoksa daha önce tanıdıkları iki isimle bir görüş alışverişinde mi bulunmak istediler o konuda bilgim yok. Ama parti adına da katılsa kendi adına da katılsa bizim için herhangi bir problem olmaz. IMF 'ye üye bir ülkeyiz. IMF, sadece partilerle değil, Hazine'de, Merkez Bankası'nda da inceleme yapıyor. Kredi talep etmenize gerek duymadan yapılan anlaşmalar gereği her ülkenin resmini çıkarıyor. Kaldı ki mevcut hükümet IMF'ye karşı olduğunu ifade ediyor. IMF ile şu aşamada anlaşma sağlamak gibi bir politikalarının olacağını da sanmıyorum."