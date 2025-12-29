Haberler Haber Videoları Sakarya'da dondurucu soğuğa meydan okudu! Yarı çıplak halde kar banyosu yaptı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 18:06

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren Yılmaz Sarı, dondurucu soğuğa aldırış etmeden herkesi hayrete düşürdü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kendini karların içine atan Sarı, yarı çıplak halde kar banyosu yaptı. Çocuklar gibi eğlendiği o anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşın sıra dışı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yağan karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Sarı, kendini karların üzerine atarak kar banyosu yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.