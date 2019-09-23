"Türkiye, hükümeti IMF ile anlaştı iddialarıyla suçlayan muhalefet partisi yöneticilerinin IMF yetkilileriyle gizlice buluşmasını konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın IMF ile yaptığı gizli görüşmeye tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan geldi.

CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü " denildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

Son iki gündür bazı basın yayın organlarında, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki

gözetim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında ülkemizde bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF)

temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine ilişkin haberler yer almaktadır.

IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve "Madde IV Görüşmeleri" olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamı muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlenmektedir. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamı hükümet tarafı olan ilgili bakanlık

yetkilileri ile paylaşılmış, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılması da yine Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

"TÜRKİYE KAMUOYU IMF'DEN KİMİN MEDET UMDUĞUNU DA GÖRMÜŞTÜR"

Bu anlamda gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortada iken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür.





