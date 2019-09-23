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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 12:30

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: , heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor?

Son dakika haberine göre , ", heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor?" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mehmet Muş, yeni yargı paketini teslim etmek için Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la bir araya geldi.

Daha sonra Muş, kameralar önüne çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, CHP'nin Uluslararası Para Fonu () ile görüşmesine ilişkin, "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor" dedi.

Muş, "Yargı paketi yetişirse bu hafta içerisinde Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacaktır" şeklinde konuştu.

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