Öztrak ve Yılmaz'ın, IMF heyetiyle Ankara'da gizlice buluştuğu ortaya çıktı. Skandal görüşme hem vatandaşların hem de siyasilerin tepkisine yol açtı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, lobi faaliyetine sert çıktı: Bu toplantı, Türkiye'ye karşı bir kumpas hamlesidir. Taraflara gerekli uyarılar yazılı ve sözlü olarak yapılmıştır.
Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle gizli bir toplantı gerçekleştirdi. IMF heyetinin, gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesi, tartışmaları beraberinde getirdi. CHP'li Faik Öztrak'ın "Basına duyurmaya gerek görmedik" dediği gizli toplantı büyük tepki çekti.
IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya: Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesi...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gizli saklı bir şekilde IMF yetkilileriyle görüşüyorlar. Garip olan da IMF mi CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine danışmanlık yapıyor? CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor? Hatlar karışmış durumda.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş: Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış, bu görüşme basından gizlenmiş. CHP neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor? Türkiye'nin önümüzdeki süreçleriyle alakalı CHP ya da İYİ Parti'ye bir rol mü biçiliyor?
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