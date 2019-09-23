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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 14:56

ve İyi Parti'nin IMF ile gizli görüşmesinin perde arkasında ne var? Meşruiyet dışı görüşmeyi kim organize etti?

"Türkiye, hükümeti IMF ile anlaştı iddialarıyla suçlayan muhalefet partisi yöneticilerinin IMF yetkilileriyle gizlice buluşmasını konuşuyor. Genel Başkan Yardımcısı ile İYİ Partili eski Başkanı 'ın IMF ile yaptığı gizli görüşmeye 'den tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, IMF mi CHP'ye?" diye sordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise görüşmenin neden gizli tutulduğuna  vurgu yaptı ve "CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor?" ifadelerini kullandı. IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya da, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi." dedi. Peki meşruiyet dışı görüşmeyi kim organize etti? Bu IMF yetkilisi kimdir? Görüşme talebi kimden geldi? CHP, IMF heyeti görüşmesinin perde arkasında ne var? IMF CHP'den, CHP IMF'den ne istedi? Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi. Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında merak edilenleri anlattı. İşte Müderrisoğlu'nun açıklamaları...

Sözcüsü ile İYİ Partili eski Başkanı 'ın IMF yetkilileriyle Ankara'da gizlice görüşmesi siyasetin yeni gündem maddesi oldu. Skandal görüşmeye 'den tepkiler art arda geldi.

"CHP Mİ IMF'YE DANIŞMANLIK YAPIYOR, IMF Mİ CHP'YE"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin (IMF) ile görüşmesine ilişkin, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda." dedi.

CHP, IMF HEYETİYLE GÖRÜŞMEYİ NEDEN GİZLİ KAPAKLI YAPIYOR?
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, CHP'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine ilişkin, "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor" dedi.

IMF İCRA DİREKTÖRÜ RACİ KAYA: MEŞRUİYET DIŞI TOPLANTI
Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN SKANDAL SAVUNMA
Türkiye'nin yıllardır kapısına muhtaç bırakıldığı küresel sömürü aracı IMF'nin yetkilileriyle gizlice görüşen CHP'den skandal açıklama geldi. CHP'li Faik Öztrak, IMF'nin Konsültasyon Çalışması çerçevesinde toplandıklarını söyledi, basına duyurmaya 'gerek görmediklerini 'ifade etti. Durmuş Yılmaz ise görüşmenin sorulması üzerine sinirlendi ve bağırarak "Nereden çıkardınız bu haberi? Benim neyde görüşmem varmış? Haberi yaptınız daha sorulacak soru yok. Bunlar rutin işler" dedi.

NE OLMUŞTU?
Hükümeti 'IMF ile anlaştı' iddialarıyla suçlayan muhalefet partilerinin milletvekillerinin gizlice IMF yetkilileriyle buluştuğu ortaya çıktı.

Ankara Hilton Otel'de yapılan toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görüldü.

IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kemalson ile gizli toplantı yapmak üzere iki ismi özel bir odaya alıyor.

IMF heyetinin görüşme programları önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilirken, Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz ile yapılan görüşme bildirilmedi.



HÜKÜMET ALEYHİNE ALGI OPERASYONU!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Partili Durmuş Yılmaz ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın IMF'yle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ekonomisi aleyhine algı operasyonu yaptığı iddia ediliyor.

IMF HEYETİNDE KİMLER VAR?
Peki görüşmede kimler var? Sayalım: Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist).

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