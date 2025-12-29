Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye’ye geliyor!

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 30 Aralık’ta Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan kritik zirvede; iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi, Somali’nin terörle mücadele süreci ve bölgesel güvenlik meseleleri masaya yatırılacak. Türkiye-Somali hattındaki ulusal birlik ve savunma adımlarının ele alınacağı bu tarihi buluşmanın detayları, Ankara'nın bölgedeki etkin rolünü bir kez daha tescilleyecek.