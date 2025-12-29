PODCAST CANLI YAYIN
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye’ye geliyor!

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye’ye geliyor!

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 30 Aralık’ta Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan kritik zirvede; iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi, Somali’nin terörle mücadele süreci ve bölgesel güvenlik meseleleri masaya yatırılacak. Türkiye-Somali hattındaki ulusal birlik ve savunma adımlarının ele alınacağı bu tarihi buluşmanın detayları, Ankara'nın bölgedeki etkin rolünü bir kez daha tescilleyecek.

Bunlar da Var

Batman’da silahlı saldırı: 1 ölü
Batman’da silahlı saldırı: 1 ölü
Mardin'de kavgada bıçaklanarak öldürüldü
Mardin'de kavgada bıçaklanarak öldürüldü
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
Esenyurt’ta servis faciası: 4 ölü 7 yaralı
Esenyurt’ta servis faciası: 4 ölü 7 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle