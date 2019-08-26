Adil Rami'nin Marsilya ile bağlarını koparan olayın görüntüleri 26.08.2019 12:06

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a getirdiği Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Playboy dergisine soyunan Pamela Anderson ile de birliktelik yaşayan Adil Rami, katıldığı bir yarışma programı nedeniyle de Fransa'da olay olmuştu. İşte Fransa medyasını uzun süre meşgul eden o görüntüler...