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Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

11 Ekim 2017, Çarşamba
FETÖ'cü darbe girişiminin planlayıcıları arasındaki Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. FETÖ'cülerin sıkça yediği 'maklube' ustası olduğu gçrüldü. İşte o görüntüler!
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