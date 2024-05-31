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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024, 11:17 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024, 11:17

Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te mide bulandıran bir olay yaşandı. Üvey kızlarının kendisini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı alıp evden kaçtığını söyleyerek Müge Anlı stüdyolarına gelen Selahattin, gerçekler ortaya çıkınca stüdyodan kaçtı. 2 genç kız kayıplarının 15. gününde bulundu. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi. Kızlar gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup tecavüz ediyordu" dedi. Müge Anlı'nın 2. Palu ailesi olarak nitelendirdiği olayla ilgili savcılık harekete geçti. İşte kan donduran olayın detayları...

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