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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024, 13:55 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024, 13:55

Sakarya'da iki kadını hayattan koparan feci kaza kamerada

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonun çarpışması neticesinde iki kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta dün meydana gelen kazada, sürücü Canan Emlikli (35) idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı.

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